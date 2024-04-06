Пішов на прогулянку та зник: у Черкасах шукають 17-річного хлопця

У Черкасах зник 17-річний хлопець. Правоохоронці дали зрозуміти, що це з підлітком трапляється не вперше.

У Черкасах нещодавно зник 17-річний Малєєв Микола Михайлович. Він 2006 року народження.

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Що відомо про хлопця

Микола був одягнений у чорні спортивні штани, сині кросівки та сіру вітрівку. У нього темне волосся, худорлява тілобудова та зріст 174 сантиметри.

Хлопець у четвер, 4 квітня, пішов на прогулянку до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та не повернувся. Про зникнення підлітка повідомив співробітникам поліції його вихователь.

Поліція Черкащини зауважила, що раніше випадки зникнення цього хлопця теж траплялися. Наразі у його пошуках беруть участь співробітники Черкаського районного управління поліції, працівники ювенальної поліції та оперативники карного розшуку. Правоохоронці закликають всіх, хто володіє інформацією про місце перебування цього хлопця, зателефонувати за номером 102 або написати їм у соцмережах.

Зниклий Микола Малєєв / Фото поліції Черкащини

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