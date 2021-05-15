Черкащина повернулась у помаранчеву зону

Черкаська область 15 травня знову потрапила у помаранчеву зону карантина. Річ у тім, що в регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Цей коефіцієнт сягнув 20,8% при нормі не більше, ніж 20%. Наразі Черкащина – єдина область у помаранчевій зоні.

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Майже вся Україна – "жовта"

Всі області, крім Черкаської, перебувають у жовтій зоні карантину. Ба більше, станом на 15 травня 9 регіонів вже відповідають зеленій зоні за відсотком епідемічного порогу:

Київ,

Вінницька,

Закарпатська,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Полтавська,

Хмельницька,

Чернігівська області.

Коронавірус на Черкащині: що відомо

У Черкаській області за добу 14 травня діагностували 345 випадків коронавірусу.

Крім того, зробили 417 щеплень.

Загалом в Україні виявили 6 796 хворих.

МОЗ щодня оновлює поділ областей на карантинні зони. За цими даними Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалює рішення щодо послаблення або посилення карантину в регіонах.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу