Черкащина повернулась у помаранчеву зону

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Черкаська область 15 травня знову потрапила у помаранчеву зону карантина. Річ у тім, що в регіоні перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Джерело:

МОЗ

Цей коефіцієнт сягнув 20,8% при нормі не більше, ніж 20%. Наразі Черкащина – єдина область у помаранчевій зоні.

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Майже вся Україна – "жовта"

Всі області, крім Черкаської, перебувають у жовтій зоні карантину. Ба більше, станом на 15 травня 9 регіонів вже відповідають зеленій зоні за відсотком епідемічного порогу:

  • Київ,
  • Вінницька,
  • Закарпатська,
  • Київська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Полтавська,
  • Хмельницька, 
  • Чернігівська області.
Зверніть увагу! МОЗ щодня оновлює поділ областей на карантинні зони. За цими даними Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалює рішення щодо послаблення або посилення карантину в регіонах.

Коронавірус на Черкащині: що відомо

  • У Черкаській області за добу 14 травня діагностували 345 випадків коронавірусу.
  • Крім того, зробили 417 щеплень.
  • Загалом в Україні виявили 6 796 хворих.


Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу 