На Черкащині у ДСНС служить собака-водолаз Найда

З початку повномасштабної війни тварини стали для українських захисників не лише талісманами, а й вірними помічниками. В управлінні ДСНС Черкащини показали вражаючі фото своєї собаки-водолаза Найди.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій акцентували, що у них є не лише собаки-піротехніки, як знаменитий Патрон. Похвалитися можуть й іншими чотирилапими. Собака Найда стала "співробітницею" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.

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Найда вже чітко виконує команди

Породисту вівчарку Найду взяли з притулку, водночас з перших днів знайомства помічниця працівників ДСНС показала свою дисциплінованість та пристрасть до води.

Саме тому водолази вирішили навчити її необхідним командам, зокрема й для порятунку на воді. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що на Найду чекає ще "кілька класів водолазної школи".



Водолазам Черкащини допомагає собака Найда / Фото ГУ ДСНС у Черкаській області

Навіть попри те, що її навчання ще триває, вже сьогодні Найда чітко виконує команди та готова до роботи – у всеозброєнні зустріти купальний сезон та дбати про безпеку людей.

Українські тварини "на службі": останні новини

Захисникам України допомагають боротися проти російських загарбників навіть тварини. Так, прикордонники показали свого хвостатого помічника Термінатора. Він знайшов українських військових сам – прийшов, коли ті чергували на блок-посту.

Водночас вразила користувачів соцмереж й історія про собаку, що перейшла на бік України. Вівчарка, яка раніше служила в Росгвардії, після розгрому окупантів на Миколаївщині потрапила до Нацгвардії. Лише за місяць вона вже вивчила всі необхідні команди українською мовою.

У поліцейського з Харкова теж з'явився свій захисник. Про зворушливу історію порятунку розповіли правоохоронці – виявилося, що працівник поліції прихистив маленьке цуценя, яке перебувало у важкому стані. Песика назвали Азов.

Найбільшою зіркою у публічному просторі залишається талісман чернігівських піротехніків Патрон. Джек Рассел тер'єр продовжує допомагати зачищати територію після російських загарбників. Пес Патрон навіть отримав нагороду від президента Володимира Зеленського у присутності прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

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