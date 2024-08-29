На Черкащині лунали вибухи: там виникла пожежа
Джерело:Ігор Табурець
Україну 29 серпня атакували "Шахеди". Унаслідок обстрілу постраждала Черкащина, де повідомляють про пожежу на одному із приватних підприємств.
О 05:12 повідомлялося, що в області лунали вибухи. В Черкаській ОВА просять зберігати інформаційну тишу.
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Що відомо про атаку "Шахедами" на Черкащину
У Черкаській області працювала ППО по російських дронах.
Уламки одного із них впали на території приватного підприємства обласного центру. Там виникла пожежа.
Триває її ліквідація. Оперативні служби працюють,
– повідомив голова ОВА.
Станом на 7:29 тривога у Черкаській області ще тривала.
Де оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті:
Додамо, що вранці 29 серпня від падіння уламків "Шахедів" постраждав і Київ. Там зафіксовано пошкодження у трьох районах міста. Зокрема, у Дніпровському районі уламки дрона впали на дитячий майданчик, у Голосіївському – постраждав багатоквартирний будинок, а у Деснянському – повідомляли про пожежу у котеджному містечку.