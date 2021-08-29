На Черкащині судитимуть поліцейського, який організовував прослушку громадян

На Черкащині колишнього та чинного працівників обласної поліції звинувачують в організації незаконних прослушок. Підозрювані продавали приватну інформацію людей за чималі гроші.

Прокурори завершили розслідування та передали справу до суду. Слідчі з'ясували, що підозрювані організували цілу схему з продажу приватної інформації.

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Колишнього поліцейського впіймали "на гарячому"

Правоохоронці впіймали колишнього черкаського оперативника, коли той отримав оплату за надану інформацію з прослушки. Підозрюваному заплатили 2 000 доларів США.

Слідство встановило, що до цієї незаконної схеми причетна група осіб. Зокрема і чинний оперативник Черкаської поліції. Обом чоловікам оголосили підозру.



У Черкасах поліцейського підозрюють в організації прослушок / Фото Офісу генпрокурора

Для збору інформації поліцейські використовували спеціальні засоби для негласного отримання інформації, тобто програми, прилади, пристрої та інші.

Останні інциденти за участю правоохоронців:

На Миколаївщині поліцейського підозрюють у побитті чоловіка. Таким чином правоохоронець намагався отримати зізнання. Постраждалий отримав серйозні травми.

У Києві на хабарі затримали поліцейську. Вона за 60 тисяч гривень обіцяла підозрюваній у справі про розповсюдження наркотиків амністію.

На Київщині 24 серпня 2021 року поліцейський збив пішохода. Обох госпіталізували.

За порушення таємниці телефонних розмов службовими особами, підозрюваним загрожує від 3 до 7 років ув'язнення.