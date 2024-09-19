На Черкащині внаслідок бойової роботи по російській цілі пошкоджений освітній заклад
Джерело:Ігор Табурець
Вночі 19 вересня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами" й ракетами. Внаслідок бойової роботи по ворожій цілі на Черкащині зазнав пошкоджень заклад освіти.
Про це у телеграм-каналі повідомив голова Черкаської ОВА. Ігор Табурець розповів про наслідки атаки агресора.
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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Що відомо про атаку на Черкащину сьогодні
Посадовець констатував, що це була чергова ніч із тривогами через загрози з повітря. Оборонці неба збили російський БпЛА.
Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано,
– зазначив Ігор Табурець.
Голова ОВА закликав усіх жителів реагувати на попередження про небезпеку.
Навіть 100% ураження повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки теж несуть загрозу,
– підкреслив посадовець.
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Скільки ракет і "Шахедів" збили 19 вересня
- Цієї ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили й здійснили супровід 46 засобів повітряного нападу противника.
- Росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області.
- Також ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 42 ударними БпЛА типу "Shahed".
- Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
- "У результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", – заявили Повітряні сили.
- Також уточнили, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
Окупанти атакували Харків кілька разів за ніч
- Росіяни вкотре вдарили по місту балістикою. Речник Харківської обласної прокуратури розповів, що було 3 місця влучання, – усі в Шевченківському районі.
- Дмитро Чубенко зазначив: "Внаслідок вибухів було знищено 2 приватних житлових будинки. Також загорілися господарські споруди та лісиста місцевість, площею близько 1 000 квадратних метрів. Травмованих та загиблих осіб немає".
- Згодом бійці Путіна вдарили по Харкову знову. Цього разу КАБами.
- Ігор Терехов повідомив, що одне з російських влучань було між школою й дитсадком в Індустраільному районі. Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста.
- "Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває", – заявив міський голова.
- Також мер додав, що третій російський КАБ впав у передмісті.