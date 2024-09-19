На Черкащині внаслідок бойової роботи по російській цілі пошкоджений освітній заклад

Вночі 19 вересня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами" й ракетами. Внаслідок бойової роботи по ворожій цілі на Черкащині зазнав пошкоджень заклад освіти.

Про це у телеграм-каналі повідомив голова Черкаської ОВА. Ігор Табурець розповів про наслідки атаки агресора.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Черкащину сьогодні

Посадовець констатував, що це була чергова ніч із тривогами через загрози з повітря. Оборонці неба збили російський БпЛА.

Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано,

– зазначив Ігор Табурець.

Голова ОВА закликав усіх жителів реагувати на попередження про небезпеку.

Навіть 100% ураження повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки теж несуть загрозу,

– підкреслив посадовець.

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Скільки ракет і "Шахедів" збили 19 вересня

Цієї ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили й здійснили супровід 46 засобів повітряного нападу противника.

Росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області.

Також ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 42 ударними БпЛА типу "Shahed".

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

"У результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", – заявили Повітряні сили.

Також уточнили, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Окупанти атакували Харків кілька разів за ніч