На Черкащині внаслідок бойової роботи по російській цілі пошкоджений освітній заклад

19 вересня 2024, 09:25
Читать новость на русском
Автор: Юлія Муріна

Джерело:

Ігор Табурець

Вночі 19 вересня Росія вкотре атакувала Україну "Шахедами" й ракетами. Внаслідок бойової роботи по ворожій цілі на Черкащині зазнав пошкоджень заклад освіти.

Про це у телеграм-каналі повідомив голова Черкаської ОВА. Ігор Табурець розповів про наслідки атаки агресора.

Зверніть увагу Ворог цинічно бив по будинках, школі й дитсадку: Терехов розповів про нічні обстріли Харкова

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про атаку на Черкащину сьогодні

Посадовець констатував, що це була чергова ніч із тривогами через загрози з повітря. Оборонці неба збили російський БпЛА.

Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано,
–  зазначив Ігор Табурець.

Голова ОВА закликав усіх жителів реагувати на попередження про небезпеку.

Навіть 100% ураження повітряних цілей не гарантує безпечне перебування там, де працює ППО. Уламки теж несуть загрозу,
– підкреслив посадовець.

Читайте також Вночі на Рівненщині збили повітряну ціль росіян: чи є постраждалі

Скільки ракет і "Шахедів" збили 19 вересня

  • Цієї ночі радіотехнічні війська Повітряних сил виявили й здійснили супровід 46 засобів повітряного нападу противника.
  • Росіяни вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з Бєлгородської області.
  • Також ворог атакував Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 42 ударними БпЛА типу "Shahed".
  • Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
  • "У результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА. Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69", – заявили Повітряні сили.
  • Також уточнили, що протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Окупанти атакували Харків кілька разів за ніч

  • Росіяни вкотре вдарили по місту балістикою. Речник Харківської обласної прокуратури розповів, що було 3 місця влучання, – усі в Шевченківському районі.
  • Дмитро Чубенко зазначив: "Внаслідок вибухів було знищено 2 приватних житлових будинки. Також загорілися господарські споруди та лісиста місцевість, площею близько 1 000 квадратних метрів. Травмованих та загиблих осіб немає".
  • Згодом бійці Путіна вдарили по Харкову знову. Цього разу КАБами.
  • Ігор Терехов повідомив, що одне з російських влучань було між школою й дитсадком в Індустраільному районі. Другий приліт КАБу прийшовся біля депо в Салтівському районі міста.
  • "Як і в першому випадку, вибиті вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває", – заявив міський голова.
  • Також мер додав, що третій російський КАБ впав у передмісті.