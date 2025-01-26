У Черкаській області пролунав вибух
- Близько 23:40 поблизу Черкас чули звук вибуху.
- У частині Черкаської області триває повітряна тривога.
Поблизу Черкас близько 23:40 чули звук вибуху. У частині області триває повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про гучні звуки поблизу Черкас
Пізно ввечері під час повітряної тривоги неподалік Черкас жителі могли чути звуки вибухів. Російські війська запустили "Шахед" на область з південного напрямку.
Офіційних коментарів щодо вибуху немає. Про наслідки не повідомляється.
Наразі повітряна тривога оголошена в Черкаському та Золотоніському районах Черкащини.
Варто зазначити! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Атака ворожих "Шахедів" триває. Загроза існує для всіх східних областей, частини Центру України, а також для Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей.
Раніше про гучні вибухи під час ворожої атаки повідомляли у Дніпрі.