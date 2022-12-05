В одній з областей України ввели аварійні відключення світла перед можливими ракетними ударами
Джерело:Іван Табурець
На всій території України 5 грудня оголосили повітряну тривогу. Через можливу загрозу в одному з регіонів України вже запровадили аварійні відключення світла.
Так, на Черкащині з 13 години 5 грудня застосували графіки аварійних відключень світла. Очільник ОВА наголосив, що їх довелося запровадити у зв'язку з можливими обстрілами по енергооб'єктах нашої держави. Де саме вимкнуть світло, розповідає 24 канал.
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На Черкащині запровадили аварійні відключення через можливу російську атаку
У зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у деяких відокремлених структурних підрозділах,
– наголосив Табурець.
Аварійні відключення, зокрема, будуть діяти в таких відокремлених структурних підрозділах:
- ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);
- Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);
- Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- Городищенська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);
- ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);
- Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).
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В Україні оголосили повітряну тривогу
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