В одній з областей України ввели аварійні відключення світла перед можливими ракетними ударами

На всій території України 5 грудня оголосили повітряну тривогу. Через можливу загрозу в одному з регіонів України вже запровадили аварійні відключення світла.

Так, на Черкащині з 13 години 5 грудня застосували графіки аварійних відключень світла. Очільник ОВА наголосив, що їх довелося запровадити у зв'язку з можливими обстрілами по енергооб'єктах нашої держави. Де саме вимкнуть світло, розповідає 24 канал.

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На Черкащині запровадили аварійні відключення через можливу російську атаку

У зв'язку з можливими ракетними обстрілами по енергооб'єктах країни, за розпорядженням "Укренерго" в області застосовані спеціальні графіки аварійних відключень у деяких відокремлених структурних підрозділах,

– наголосив Табурець.

Аварійні відключення, зокрема, будуть діяти в таких відокремлених структурних підрозділах:

ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Драбівська філія ВСП "Золотоніські енергетичні мережі" (частково);

Корсунь-Шевченківська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Кам'янська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (повністю);

Чигиринська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

Городищенська філія ВСП "Черкаські енергетичні мережі" (частково);

ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (частково);

Шполянська філія ВСП "Звенигородські енергетичні мережі" (повністю).

У Черкаській області триває повітряна тривога. Не нехтуйте правилами безпеки та перебувайте в укритті.

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