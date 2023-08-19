Постраждала будівля драмтеатру: моторошні кадри з Чернігова

Російські військові вдень 19 серпня завдали ракетного по центру Чернігова. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю драмтеатру.

Володимир Зеленський, ДСНС та ЗМІ показали кадри з місця обстрілу. Від побаченого важко стримувати емоції, пише 24 Канал.

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Воєнний злочин проти мирного населення

Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако в ефірі національного телемарафону розповів, що в момент удару в центрі Чернігова перебувало багато людей.

За драмтеатром є парк, в якому завжди гуляє багато дітей з батьками. Поряд багато ресторанів з дитячими майданчиками. І це посеред дня, зрозуміло, що в центрі міста було багато людей. Тому по-іншому, як воєнний злочин проти мирного населення трактувати це не можна,

– підкреслив Ломако.

Драмтеатр у Чернігові до (фото з Вікіпедії) та після ракетної атаки (фото ДСНС) / Колаж 24 Каналу

На місці терористичної атаки росіян працюють рятувальники. Вони ліквідовують наслідки ракетного удару.

19 серпня росіяни вдарили по Чернігову, відбулося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 ДПРЧ (Державна пожежно-рятувальна частина – 24 Канал) Чернігова. Ліквідовано пожежу магазину,

– зазначили в ДСНС.

Наслідки ракетного удару: дивіться відео

Удар по Чернігову: дивіться відео

Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені,

– зазначив Зеленський.

Наслідки ракетного удару Росії по Чернігову: дивіться відео

На оприлюднених кадрах видно пошкоджені будівлі та автівки, а ще людей, які просто перебували в центрі міста.

Стояли, ракета пролетіла, просвистіла. Вибух, все,

– розповів очевидець.

Удар по Чернігову: дивіться відео Суспільного

На місці також працюють психологи.

Наслідки ракетного обстрілу Чернігова / Фото ДСНС, ЗМІ

Також у мережі поширили відео перших хвилин після ракетного удару окупантів. Обережно, побачене може шокувати.

Перші хвилини після російського обстрілу: дивіться відео

Зверніть увагу! Очільник МВС повідомив, що станом на 13:00 відомо про 42 постраждалих внаслідок російського удару по Драмтеатру в Чернігові.

"Загинуло 5 осіб. Травмовано 37 людей, серед яких 11 дітей. Усім надається медична допомога", – зазначив Клименко.

24 Канал приносить щирі співчуття рідним та близьким загиблих.