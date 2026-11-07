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24 Канал Новини України Місто повністю знеструмлене: у Чернігові зупинився електротранспорт
7 листопада, 07:53
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Оновлено - 08:13, 7 листопада

Місто повністю знеструмлене: у Чернігові зупинився електротранспорт

Анастасія Колеснікова

Уночі 7 листопада Росія атакувала Чернігів реактивними дронами. По всьому місту зникло електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради в офіційному телеграм-каналі.

Яка ситуація зі світлом у Чернігові?

Станом на 08:00 Чернігів повністю знеструмлено. Через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в місті наразі призупинено.

В "Чернігівобленерго" розповіли, що внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Через це було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Енергетики частково заживили абонентів, роботи з відновлення електропостачання тривають,
 – уточнила компанія. 

Зауважимо, що уночі та вранці Повітряні сили повідомляли про рух реактивних дронів на Чернігівщину. 

Окрім того, ворог бив балістичними ракетами по енергетичних об'єктах Києва та області. Внаслідок цього у столиці "надзвичайно складна ситуація" з постачанням електроенергії, води і тепла. 

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