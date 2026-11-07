Місто повністю знеструмлене: у Чернігові зупинився електротранспорт

Уночі 7 листопада Росія атакувала Чернігів реактивними дронами. По всьому місту зникло електропостачання.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради в офіційному телеграм-каналі.

Яка ситуація зі світлом у Чернігові?

Станом на 08:00 Чернігів повністю знеструмлено. Через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в місті наразі призупинено.

В "Чернігівобленерго" розповіли, що внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Через це було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Енергетики частково заживили абонентів, роботи з відновлення електропостачання тривають,

– уточнила компанія.

Зауважимо, що уночі та вранці Повітряні сили повідомляли про рух реактивних дронів на Чернігівщину.

Окрім того, ворог бив балістичними ракетами по енергетичних об'єктах Києва та області. Внаслідок цього у столиці "надзвичайно складна ситуація" з постачанням електроенергії, води і тепла.