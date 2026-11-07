Місто повністю знеструмлене: у Чернігові зупинився електротранспорт
Уночі 7 листопада Росія атакувала Чернігів реактивними дронами. По всьому місту зникло електропостачання.
Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради в офіційному телеграм-каналі.
Яка ситуація зі світлом у Чернігові?
Станом на 08:00 Чернігів повністю знеструмлено. Через відсутність електропостачання рух електричного громадського транспорту в місті наразі призупинено.
В "Чернігівобленерго" розповіли, що внаслідок атаки ворога пошкоджено об'єкт електропостачання. Через це було знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.
Енергетики частково заживили абонентів, роботи з відновлення електропостачання тривають,
– уточнила компанія.
Зауважимо, що уночі та вранці Повітряні сили повідомляли про рух реактивних дронів на Чернігівщину.
Окрім того, ворог бив балістичними ракетами по енергетичних об'єктах Києва та області. Внаслідок цього у столиці "надзвичайно складна ситуація" з постачанням електроенергії, води і тепла.