Чернігів – тривога, всі в укриття

У місті Чернігів 5 березня, приблизно о 20:45 оголосили про повітряну тривогу. Місцевих жителів закликають негайно йти в укриття.

Через чергову загрозу атаки російських терористів у Чернігові знову завили сирени.

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Повітряна тривога у Чернігові

У Чернігові 5 березня, приблизно о 20:45 оголосили про повітряну тривогу. Жителям міста слід спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, попередній раз про небезпеку у місті попереджали о 18:03.

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