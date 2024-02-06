На Чернігівщини аномально піднялася вода в річці: частину дороги зруйновано і змито
Джерело:В'ячеслав Чаус
У Чернігівській області 6 лютого сталося аномальне підняття води у ріці Муравля. Зрештою "велика вода" зруйнувала частину дороги й змила її.
Частина шляху зруйнована біля села Семаки Чернігівського району. Наразі на цій дорозі заблокований рух автомобільного транспорту.
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У Чернігівській області річка змила частину дороги
Голова Чернігівської обласної військової адміністрації виклав у мережу кадри того, як через підняття води у річці Муравля змило частину дороги. На кадрах можна побачити, що вода буквально зруйнувала частину асфальту, утворивши тріщину в дорозі.
У Чернігівській області через підняття води у річці змило дорогу / Відео з телеграм-каналу В'ячеслава Чауса
Доручив усім профільним відомствам та службам напрацювати варіанти розв'язання проблеми: налаштування сполучення, забезпечення необхідним місцевих мешканців,
– сказав він.
Чаус також наголосив, що агентство місцевих доріг області уже облаштовує тимчасовий проїзд на місці зруйнованого автошляху.
Раніше на Закарпатті був паводок
- На Закарпатті через значні опади 18 січня вода з найбільших річок вийшла з берегів. Внаслідок цього в області утворився паводок.
- Речниця управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир зазначила, ситуація в Закарпатській області була контрольована. А підтоплення у регіоні були локальні.
- У ДСНС також розповіли, що внаслідок інтенсивних опадів було підтоплено 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь. Тоді на місцях працювали рятувальники.
- Крім того, у ДСНС зазначили, що відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево – Рогатин – Львів у районі села Вільхівка Хустського району. Також вода вийшла на автошляху місцевого значення сполученням Шаланки – Ком'яти й автодорозі Ком'яти – Заріччя.
- Варто зазначити, що опади в Україні синоптики прогнозують і на 7 лютого. Якою буде погода цього дня, де йтимуть дощі – читайте у матеріалі.