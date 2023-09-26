На Чернігівщині люди впали у шахту завантаження зерна: є жертва

У Чернігівській області сталася трагедія. Дві людини впали у шахту завантаження зерна.

Людей дістали з шахти без ознак життя. Однак одну людину вдалося реанімувати.

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На Чернігівщині люди впали у шахту

Як розповіли у ДСНС, вранці 26 вересня на Чернігівщині дві людини впали у шахту завантаження зерна. Трагедія сталася у селі Гмирянка Прилуцького району.

На одному з підприємств 2 працівники впали у шахту завантаження зерна. Рятувальники ДСНС деблокували постраждалих без ознак життя,

– розповіли у відомстві.

Працівникам швидкої медичної допомоги вдалося реанімувати одну людину. Друга людина, на жаль, загинула.

Люди впали у шахту: дивіться відео

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