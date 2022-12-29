На Чернігівщині та Київщині чули звуки вибухів: ймовірно, спрацювала ППО

Російські окупанти вирішили знову атакували міста України 29 грудня. Місцеві телеграм-канали повідомляють про те, що пролунали вибухи у Київській та Чернігівській областях близько 08:20.

По всій Україні 29 грудня близько 08:00 пролунали сигнали повітряної тривоги. Варто не нехтувати своєю безпекою та спуститися в укриття, хоча української ППО успішно ліквідовує ворожі повітряні цілі, – зокрема на Київщині та Чернігівщині.

Читайте також Росіяни атакували "Шахідами" Харків, а на Запоріжжі ЗСУ поцілили в командний пункт окупантів

Що відомо про вибухи у Північних регіонах

Станом на 08:30 в ОВА Київської та Чернігівської областей не повідомляли про те, що стало причиною вибухів, однак місцеві телеграм-канали активно пишуть, що це системи протиповітряної оборони ліквідовують ворожі ракети.

Однак слід сказати, що і Олексій Кулеба, і В'ячеслав Чаус у своїх соціальних мережах раніше повідомляли про тривоги та закликали людей їх не ігнорувати.