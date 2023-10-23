Росіяни розстріляли трьох братів та закопали їхні тіла в ямі: моторошна історія з Чернігівщини

В Україні про підозру повідомили командиру підрозділу та військовому збройних сил Росії. Вони розстріляли трьох братів, залишили їхні тіла в ямі та закопали.

За наказом полковника командира ворожих військ з позивним "Закон" загарбники незаконно ув’язнили трьох братів, один з яких раніше був учасником АТО/ООС. Це сталося 18 березня 2022 року.

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Росіяни розстріляли трьох братів на Чернігівщині

Як стало відомо, на Чернігівщині протягом чотирьох днів окупанти незаконно утримували чоловіків у неналежних умовах, постійно били та змушували підтвердити їх участь у знищенні техніки ворога.

Один з братів, не витримавши катування, зізнався у причетності до підриву колони, хоча не мав до цього жодного відношення. Отримавши "зізнання", командир терористів наказав вбити цивільних.

У цей же день загарбники розстріляли трьох братів, залишили їхні тіла в ямі та закопали. Проте одному з них вдалось вижити й самостійно вибратись з місця поховання.

Наразі окупантам інкримінували порушення законів та звичаїв війни, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з умисним вбивством.



Окупанту повідомили про підозру / фото прокуратури



Терорист, який наказав вбити українців / фото прокуратури

Росіянам, які розстріляли чоловіка під час окупації Гостомеля, оголосили про підозру

Нагадаємо, що раніше заочно повідомили про підозру ще двом російським військовослужбовцям. У березні 2022 року на території Гостомельського притулку для тварин терористи облаштували тимчасовий військовий пункт. Там вони розвантажували та переміщували боєприпаси, й примушували це робити місцеве цивільне населення.

Тоді ж окупанти вирішили залякати одного місцевого мешканця. Вони відвели його у лісопосадку начебто для розстрілу. У підсумку він відмовився виконувати вказівки росіян, за що був розстріляний.