На Чернігівщині українці знищили ворожу гаубицю "Мста-С"
Джерело:фейсбук В'ячеслава Чауса
Українські захисники продовжують успішно розправлятися з військовою технікою загарбників. Цього разу на Чернігівщині знищили ворожу гаубицю "Мста-С".
Про знешкодження гаубиці противника у мережі повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
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Українці знищили ворожу гаубицю "Мста-С"
У Чернігівській області українські захисники знищили ворожу гаубицю "Мста-С". Чаус оприлюднив фото того, як тепер виглядає техніка росіян.
Чернігівщина – край трудової та партизанської слави,
– підписав глава ОВА знімок.
Українці вчергове знищили техніку ворога / Фейсбук В'ячеслава Чауса
Нагадаємо, напередодні в Оперативному командуванні "Північ" повідомили, що українські військові збили на Чернігівщині ворожий Су-34.
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