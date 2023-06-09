Підірвалися на міні: на Чернігівщині загинув поліцейський, ще один отримав поранення

У Чернігівській області неподалік селища міського типу Ріпки на міні підірвався автомобіль, у якому їхали двоє поліцейських. Один з них загинув на місці, інший отримав поранення.

Трагедія на Чернігівщині сталася вранці 9 червня. Сержант поліції Олексій Жовтик їхав разом зі своїм колегою територією прикордоння, і автомобіль наїхав на міну.

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Що відомо про загибель поліцейського

Олексій Жовтик працював у відділку поліції №2 у селища міського типу Ріпки, що на Чернігівщині. Разом з колегою прикордонням вони їхали у неробочий час на власному автомобілі. Автівка наїхала на міну та підірвалася, 39-річний Олексій Жовтик загинув від отриманих травм на місці.

Його колега отримав поранення, і його доправили до лікарні.

Згодом інформацію про смерть поліцейського підтвердила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей. Увесь колектив поліції Чернігівщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія. Це дуже болісна втрата для всіх нас,

– написали у поліції Чернігівщини.

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