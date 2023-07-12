На Чернігівщині поїзд переїхав автомобіль: загинули троє людей, серед них дитина
Джерело:Укрзалізниця
У Чернігівській області 12 липня сталася страшна катастрофа. Один з приміських поїздів зіткнувся з автівкою, в результаті чого загинули троє пасажирів, серед яких була одна дитина.
В Укрзалізниці зазначили, що ця аварія сталася через провину водія. Там підкреслили, що чоловік знехтував правилами дорожнього руху.
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Поїзд зіткнувся з автівкою в Чернігівській області
В Укрзалізниці розповіли, що ця аварія сталася на перегоні Муравійка – Бориса Олійника у Чернігівській області. Автомобіль зіткнувся з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів — Ніжин.
Водій автомобіля знехтував правилами дорожнього руху та попри заборонні світлові та звукові сигнали продовжив рух через залізничний переїзд,
– сказали в організації.
В Чернігівській області сталася трагічна аварія з потягом / Фото Укрзалізниці
Там також зазначили, що внаслідок інциденту смертельно травмувало чоловіка, жінку і дитину, які перебували в автомобілі на момент аварії. Ще одну дитину, яка була в автівці, забрала швидка.
"Світлова та звукова сигналізація на переїзді працювали справно. На місці працює поліція, можливі затримки поїздів цього напрямку", – сказали в Укрзалізниці.
Наостанок представники Укрзалізниці закликали не нехтувати правилами дорожнього руху та з особливою увагою перетинати залізничні переїзди. Адже поспіх і неуважність на коліях можуть коштувати життів дітей та цілих родин.
Раніше подібна аварія траплялася в анексованому Криму
- Наприкінці березня 2023 року в окупованому Джанкої у Криму російський потяг на переїзді наїхав на легковий автомобіль. В результаті аварії є жертви й постраждалі.
- За попередніми даними, загинули четверо людей, серед них двоє дітей. Місцеві ЗМІ повідомляли, що локомотив протягнув машину близько 100 метрів після зіткнення.
- Згодом видання уточнили, що на переїзді є звуковий та світловий сигнал. А водій їх буцімто проігнорував і рушив під локомотив, намагаючись проскочити через залізничний переїзд.