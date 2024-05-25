У Чернігові чули вибух: на місто рухалася швидкісна ціль

Вдень 25 травня у Чернігові пролунав вибух. Перед цим попереджали про загрозу авіаційних засобів ураження.

Про вибухи в місті повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибух у місті пролунав під час повітряної тривоги, близько 13:46, передає 24 Канал.

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У Чернігові прогримів вибух

У Чернігівській області о 13:23 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли, що на північному сході зберігається активність ворожої тактичної авіації та є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Близько о 13:46 в Чернігові пролунав вибух. Також Повітряні сили згодом повідомляли про ще одну швидкісну ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва. Жителів Чернігівщини закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

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Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський згодом повідомив, що вибух пролунав на околицях міста. Водночас він закликав не публікувати у мережі роботу ППО чи фото з місць прильоту.

Вибух орієнтовно на північних околицях Чернігова. Перебувайте в укриттях, не знімайте роботу ППО та не викладайте фото з місця прильотів,

– наголосив Брижинський.

Станом на 14:13 в Чернігівській області пролунав відбій повітряної тривоги.

Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако додав, що вибух, який чули у місті, був за межами Чернігова.

"Руйнувань чи пошкоджень безпосередньо в Чернігові не зафіксовано. Чекаємо на більш детальну інформацію від відповідальних офіційних осіб", – додав Ломако.

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