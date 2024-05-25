У Чернігові чули вибух: на місто рухалася швидкісна ціль
Вдень 25 травня у Чернігові пролунав вибух. Перед цим попереджали про загрозу авіаційних засобів ураження.
Про вибухи в місті повідомляють кореспонденти Суспільного. Вибух у місті пролунав під час повітряної тривоги, близько 13:46, передає 24 Канал.
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У Чернігові прогримів вибух
У Чернігівській області о 13:23 оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомляли, що на північному сході зберігається активність ворожої тактичної авіації та є загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Близько о 13:46 в Чернігові пролунав вибух. Також Повітряні сили згодом повідомляли про ще одну швидкісну ціль з півночі через Чернігівщину у напрямку Києва. Жителів Чернігівщини закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський згодом повідомив, що вибух пролунав на околицях міста. Водночас він закликав не публікувати у мережі роботу ППО чи фото з місць прильоту.
Вибух орієнтовно на північних околицях Чернігова. Перебувайте в укриттях, не знімайте роботу ППО та не викладайте фото з місця прильотів,
– наголосив Брижинський.
Станом на 14:13 в Чернігівській області пролунав відбій повітряної тривоги.
Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако додав, що вибух, який чули у місті, був за межами Чернігова.
"Руйнувань чи пошкоджень безпосередньо в Чернігові не зафіксовано. Чекаємо на більш детальну інформацію від відповідальних офіційних осіб", – додав Ломако.
Окупанти не полишають обстрілів Харківщини
- Ворог продовжує цинічно обстрілювати Харків та область з різного виду озброєння. Так, зранку 25 травня окупанти вдарили по місту авіабомбами. Спочатку повідомляли, що два КАБи могли вдарити по Північній Салтівці, однак після уточнення інформації стало відомо, що удар насправді був по дуже близькому передмістю Харкова.
- Потерпав від обстрілів Харків і в ніч проти 25 травня. Так, російські військові завдали ракетних ударів по Слобідському району міста. Внаслідок атаки пошкоджено ліцей, автомобілі, а у житлових будинках вибито вікна. За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".
- 23 травня росіяни з особливим цинізмом обстріляли Харків. Окупанти атакували відразу 15 ракетами, ймовірно, С-300. Під ударом опинилася виключно цивільна інфраструктура, а також друкарня "Віват". На жаль, загинуло 7 осіб. Усе що відомо про цинічний і жорстокий обстріл росіян – за посиланням.