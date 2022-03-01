У Чернігові дивом не розірвався снаряд: працюють рятувальники

Російський ворог продовжує здійснювати обстріл українських міст. Під вогнем опинився Чернігів, де дивом не розірвався снаряд.

Окупанти гатили з градів

Близько 12-ї години російські окупанти з "градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова у напрямку Ріпок.

Варте уваги Обстріл Харківської ОДА: щонайменше 10 загиблих

Наразі там працюють рятувальники, оскільки снаряд не розірвався. Жителів просять не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди задля власної безпеки.



Нерозірваний снаряд у Чернігові / Фото з фейсбуку Чернігівської ОДА

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!