У Чернігові дивом не розірвався снаряд: працюють рятувальники
1 березня 2022 , 14:39Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Чернігівська ОДА
Російський ворог продовжує здійснювати обстріл українських міст. Під вогнем опинився Чернігів, де дивом не розірвався снаряд.
Окупанти гатили з градів
Близько 12-ї години російські окупанти з "градів" обстріляли мікрорайон Масани та проспект Миру на виїзді з Чернігова у напрямку Ріпок.
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Наразі там працюють рятувальники, оскільки снаряд не розірвався. Жителів просять не заважати їхній роботі та не чіпати снаряди задля власної безпеки.
Нерозірваний снаряд у Чернігові / Фото з фейсбуку Чернігівської ОДА
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