Сварився та називав "фашистами": у Чернігові священник УПЦ МП вкусив військового

У Чернігові стався інцидент пов'язаний із церквою московського патріархату. Один із священників кинувся на військового та вкусив його.

Інцидент стався 14 листопада на території стародавнього Дитинця. Представники УПЦ МП отримали дозвіл забрати деякі речі із Спасо – Преображенського собору.

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Картинка для російської пропаганди

Кілька священників з помічниками переносили речі із собору. За цим спостерігали військові. Паралельно з цим робітники займалися демонтажем старого замка на дверях собору. Цей факт розізлив представників УПЦ.

Між ними розгорілась сварка. Зі слів військового, який став свідком події, та, що сталося потім – чітка провокація для картинки і російської пропаганди. Він розповів, що священник почав поводитися агресивно, дістав мобільний телефон і почав знімати на відео: збирався "показати всій Європі, які ви фашисти".

Військовий попросив припинити зйомку, але представник УПЦ МП не відреагував.

Я забрав у нього телефон з метою видалити відео, на якому я присутній. Після цього священник накинувся на мене з кулаками, а потім вхопив за руку і вкусив,

– розповів він.



Священник УПЦ МП вкусив військового / Фото ЧЕline

Як стало відомо, напав на військового і вкусив його за руку – чернігівський священник Андрій Забуранний.

На місце події обидві сторони викликали поліцію і медиків.

В одному із силових відомств Чернігівської області зазначили, що духовенство УПЦ МП останнім часом отримує з Москви чіткі інструкції стосовно організації подібних провокацій. Далі ці свідчення збирають представники російських спецслужб для створення фейків.

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