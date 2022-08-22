У Чернігові та Одесі шукають вибухівку в торгових центрах
Джерело:Суспільне
У Чернігові та Одесі вдень 22 серпня до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування торгових центрів. В Одесі перевіряють інформацію про замінування всіх ТРЦ.
У Чернігові в торгових центрах не виявили вибухових предметів
Про надходження повідомлення про замінування торгових центрів у Чернігові розповів речник Головного управління ДСНС в області Олександр Івченко.
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До правоохоронців надійшло повідомлення, що замінували чернігівські торгові центри Голлівуд, ЦУМ та Рояль. Після цього всі три торгові центри оточила поліція і на місцях працювали правоохоронці, рятувальники та військові.
У пресслужбі поліції Чернігівської області повідомили, всі об'єкти перевірили й жодних вибухових чи підозрілих предметів не виявили.
В Одесі перевіряють інформацію про мінування
Водночас місцеве видання "Думская" повідомляє, що в Одесі близько 17 години "замінували" всі торгові центри. Зокрема, евакуювали всіх відвідувачів ТЦ "Афіна".
Поліцейські та рятувальники перевіряють інформацію про мінування. Поки що приводів для занепокоєння немає,
– йдеться у повідомленні.
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