У Чернігові оголосили повітряну тривогу: усі в укриття

6 березня 2022 , 19:22
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Джерело:

телеграм "Суспільне Чернігів"

У Чернігові знову лунають сирени. Це означає, що усі негайно мають сховатися у безпечне місце.

У цій ситуації важливо не панікувати, а оперативно виконувати усі інструкції.  Допоможіть дістатися до укриття своїм близьким та сусідам.

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У Чернігові повітряна тривога 

Про тривогу у місті повідомили 6 березня о 19:19. Укриття не можна покидати поки не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги. Це станеться, коли виходити буде безпечно.  

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Автор: Віта Свірневська