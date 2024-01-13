На Чернігівщині прогриміли вибухи: є пошкодження внаслідок російської атаки

Зранку 13 січня у Чернігові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. У місті працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Раніше командування Повітряних сил попередило про пуски ракет у напрямку міста.

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Також Брижинський згодом попередив про імовірне падіння уламків унаслідок роботи ППО.

"У результаті роботи ППО можливе падіння уламків. Будьте обережні!", – ідеться в повідомленні.

У місті є пошкодження

Оновлення. Станом на 8:30 керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що унаслідок ворожої атаки є пошкодження. Він не став розголошувати інших деталей щодо місця влучання, та наголосив, що наразі даних про жертв та потерпілих немає.

"Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих", – написав він.

Більше про атаку

Росія підняла в небо винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. З нього вже випустили ракети "Кинджал".