У Чернігові ракета влучила в палац культури на центральній площі, – МВС

У суботу 19 серпня на свято Спаса росіяни обстріляли центр Чернігова. Люди перебувають у лікарнях, семеро загиблих.

Сигнал повітряної тривоги у Чернігові пролунав за дві хвилини до прильоту ракети, кілька десятків людей змогли спуститися в укриття. Це врятувало життя багатьом нашим громадянам. Про це повідомив Ігор Клименко, міністр МВС, під час телемарафону.

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Що розповів міністр

Ракета влучила безпосередньо в палац культури, У цей час люди були на центральній площі міста або йшли після освячення фруктів із найближчої церкви.

За словами міністра, Росія завжди цинічно говорить про "ураження військових об'єктів". Але слова загарбників легко спростувати: на площі були цивільні чернігівці та люди, які приїхали святкувати Яблучний Спас у цьому старовинному місті. Також багато людей були в кафе та магазинах поблизу драмтеатру.

Дахи п'ятиповерхових будинків старої частини міста знищені. Поліція виставила пости, щоб уникнути мародерства, правоохоронці обходять квартири, щоб виявити масштаб пошкоджень і зафіксувати злочин. Ігор Клименко пообіцяв долучити ці матеріали до документів, які передадуть у Міжнародний кримінальний суд.

Який стан постраждалих

Ігор Клименко закликав обмежити всі публічні заходи, акції, ярмарки, виставки тощо, щоб мінімізувати кількість жертв від можливих обстрілів з боку Росії.

Шостою жертвою обстрілу Чернігова стала дівчинка – поліцейські наклали їй турнікет, але не змогли врятувати через велику втрату крові.

У лікарнях є люди, які потребують термінового хірургічного втручання. На 13:35 ішлося про 36 поранених у лікарнях.

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Що відомо про ракетну атаку по Чернігову