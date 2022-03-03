У Чернігові російські літаки атакували дві школи і будинки: 9 загиблих

3 березня 2022 , 14:57
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Джерело:

телеграм-канал В'ячеслава Чауса

Російські загарбники знову атакували Чернігів 3 березня. Ворог влучив у школи у районі Старої Подусівки та у приватні будинки.

За попередньою інформацією, 9 людей загинули, 4 –  зазнали травм. Про це у телеграмі написав В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА.

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Ситуація у Чернігові: основне


Росіяни атакували Чернігів / Фото Чернігівської ОВА


Окупанти поцілили у навчальні заклади / Фото Чернігівської ОВА

Наслідки російської атаки: дивіться відео

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Автор: Ірина Буртик