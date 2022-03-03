У Чернігові російські літаки атакували дві школи і будинки: 9 загиблих
3 березня 2022 , 14:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал В'ячеслава Чауса
Російські загарбники знову атакували Чернігів 3 березня. Ворог влучив у школи у районі Старої Подусівки та у приватні будинки.
За попередньою інформацією, 9 людей загинули, 4 – зазнали травм. Про це у телеграмі написав В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА.
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Ситуація у Чернігові: основне
- Вдень 3 березня російські війська завдали удар по житлових будинках Чернігова. Згодом у мережі показали моторошні кадри моменту атаки та наслідки вибуху.
- За словами міського голови Владислава Атрошенка, ворог розстрілює Чернігів великокаліберними ракетами. Крім цього, наносить авіаудари.
- "Подібних втрат Чернігів зазнав під час бомбардування нацистами 23 – 25 серпня 1941 року. Тепер такі ж злочини проти міста та людства наносять росіяни", – зазначив мер.
Росіяни атакували Чернігів / Фото Чернігівської ОВА
Окупанти поцілили у навчальні заклади / Фото Чернігівської ОВА
Наслідки російської атаки: дивіться відео
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