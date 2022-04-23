У Чернігові слід суворо дотримуватися світломаскувального режиму, – Чаус

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що необхідно суворо дотримуватися світломаскування.

За його словами, під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів перебувають такі міста, як Чернігів, Ніжин Прилуки та всі інші населені пункти.

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В'ячеслав Чаус зазначив, що для російського ворога яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках – це зручний орієнтир для навідників та льотчиків.

Користуватись у темний час доби можна лише слабким світлом (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо) та лише за умови повного затемнення вікон шторами, які не пропускають світло, чи іншими матеріалами,

– пояснив Чаус.

Через це оперативне командування "Північ" та Чернігівська обласна військова державна адміністрація вимагають суворо дотримуватися світломаскування.

Якщо ж люди будуть порушувати це правило, багатоквартирні будинки та вулиці примусово відключать від електропостачання.

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