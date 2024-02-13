У Чернігові вибухнула автівка: яка доля спіткала людей всередині легковика

В одному з районів Чернігова було гучно. Згодом з'ясувалося, що це стався вибух у легковику.

Інцидент стався у вівторок ввечері, 13 лютого. Правоохоронці отримали повідомлення про вибух близько 19:00.

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Що відомо про вибух

У легковику стався вибух. У машині в той час перебували чоловік та жінка. У результаті вони постраждали. Обох людей ушпиталили.

Правоохоронці показали кадри з місця подій. На фото можна побачити, що після вибуху у машини частково вилетіло бокове скло, а лобове зазнало пошкоджень.



Такий вигляд має автівка після вибуху / Фото Поліції Чернігівської області

Зараз там працюють слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського райуправління поліції, вибухотехніки обласної поліції та криміналістична лабораторія. Фахівці вивчають місце подій та розслідують обставини вибуху.

Схожий випадок був у Дніпрі

Нещодавно у Дніпрі теж вибухнув легковик. У машині Ford також перебували двоє людей.

Місцеві жителі повідомляли, що 34-річний водій втратив ногу, а жінка була вся у крові. Обох постраждалих відвезли до лікарні.

Деякі люди спочатку сприйняли гучний звук за роботу ППО, хоча повітряну тривогу на той момент на Дніпропетровщині не оголошували. Згодом свідки побачили, що внаслідок вибуху по дорозі розкидало деталі автівки.