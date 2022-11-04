Пріоритет для українців: які завдання Шмигаль поставив перед главою "Нафтогазу" Чернишовим
Джерело:Денис Шмигаль
Денис Шмигаль привітав Олексія Чернишова на посаді голови правління "Нафтогазу". Окрім того, вже озвучили низку пріоритетів для роботи.
Прем'єр-міністр заявив, що у час повномасштабної війни "Нафтогаз" був і залишається одним із ключових елементів енергетичної безпеки України. Шмигаль зауважив, що компанії вдається тримати видобуток газу на стабільному рівні.
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У сховищах накопичено достатній обсяг газу для стабільного проходження опалювального сезону,
– наголосив прем'єр-міністр.
Перед Чернишовим поставили такі завдання:
- проходження опалювального сезону
- управління ТЕЦ, що передані в управління "Нафтогазу"
- накопичення газу протягом усього опалювального сезону
- нарощення власного газовидобутку
- забезпечення фінансового ресурсу, аби компанія стабільно працювала.
Також Шмигаль подякував Юрію Вітренку, який обіймав посаду у найскладніший для України час.
Чернишов очолив "Нафтогаз"
Новим головою правління "Нафтогазу" Чернишова призначили 3 листопада. Раніше його звільнили з посади очільника Міністерства розвитку громад.
Розпорядження набуло чинності 4 листопада. Тим часом виконувачем обов'язків очільника Міністерства розвитку громад та територій України став Василь Лозинський. Раніше він обіймав посаду першого заступника міністра розвитку громад та територій України.