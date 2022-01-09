У Чернівецькій області перекинувся легковик: водійка та двоє дітей у важкому стані

На Буковині легковий автомобіль Volkswagen Passat злетів у кювет і перекинувся. Внаслідок ДТП постраждала водійка, 2-річна дитина та двоє підлітків.

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері суботи, 8 січня, у селі Магала Чернівецького району.

Читайте також В Єгипті зіштовхнулися автобуси: багато загиблих і поранених

Прибувши на місце аварії, поліцейські попередньо встановили, що 29-річна місцева жителька не впоралася з керуванням автомобілем Volkswagen Passat і допустила перекидання в кювет,

– зазначили правоохоронці.

Постраждалі в ДТП у важкому стані

Унаслідок аварії постраждали четверо людей. Жінку, її 2-річну доньку та 15-річного хлопця госпіталізували у важкому стані. Ще один підліток, якому 16 років зазнав травм середньої важкості.

У поліції додали, що відомості про ДТП внесли до ЄРДР за ознаками статті про порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



На Буковині перекинувся легковий автомобіль / Фото Нацполіції

Жахливі ДТП в Україні: останні новини