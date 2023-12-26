У Чернівцях люди у військовій формі вдарили прикладом чоловіка: відео з соцмереж

У мережі з'явилося відео з Чернівців. На ньому видно, як люди у військовій формі йшли за чоловіком і коли він почав розмахувати руками, його вдарили прикладом автомата.

У мережі припускають, що це працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку. Однак поки що це не підтверджена інформація. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрований у Верховній Раді: все, що відомо

Що відомо про інцидент

На кадрах видно, як чоловіки у військовій формі біжить за цивільним, який від них втікає. Коли вони таки наздогнали втікача, той робить рух в бік чоловіка у формі, який стоїть праворуч. Той, своєю чергою, б'є його по руці прикладом автомата.

У Чернівцях вдарили чоловіка прикладом: відео

Усі обставини й чим саме закінчилася ця погоня – поки що невідомо.

Редакція 24 Каналу звернулася за коментарем до чернівецького обласного ТЦК та СП для прояснення ситуації.

Хто може вручати повістки в Україні

Речник Сухопутних військ Володимир Фітьо раніше наголосив, що вручення повісток дозволене там, де це не заборонено. Тож, за його словами, оповіщення може відбуватися на вулиці та у громадських закладах, якщо їхні власники це дозволили.

Заходи з оповіщення здійснюються представниками органів місцевої влади. Зокрема їх можуть видавати представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), керівники підприємств усіх форм власності, представники ЖЕКів та ОСББ, а також селищні голови, старости і представники територіальних громад.

Крім цього, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує надати такі повноваження поліції.

Крім цього, військовозобов'язаних планують оповіщати через електронну пошту або електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста.