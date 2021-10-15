У Чернівцях людям не сподобався прапор УПА на фасаді школи: директорка отримала скаргу

У Чернівцях на фасаді ліцею №5 "Оріяна" напередодні Дня захисників та захисниць повісили червоно-чорний прапор. Однак це не сподобалось деяким містянам, тож вони поскаржились на директорку школи.

Так, директорка Галина Абрам'юк отримала скаргу щодо прапора УПА. Тепер вона має давати офіційні пояснення управлінню.

Важливо 46% українців позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність

Жінка обурилась, оскільки не порушувала закону.

Хіба червоно-чорний стяг не є Прапором Національної Гідності?..Хіба не прийнято рішення місцевою владою про використання на державних установах поряд з державним і такого прапора? Отакі-то реалії сьогодення. Страшний ворог не той, що перед очима, а той, що за плечима,

– написала жінка.

Що треба знати про прапор УПА

Червоно-чорний прапор – це стяг національно-визвольної боротьби українського народу. Це був прапор Української повстанської армії. Чорний колір стяга символізує українську землю, а червоний – кров, пролиту за державу.

Рішення Чернівецької облради

У травні 2018 року Чернівецька обласна рада визначила порядок використання червоно-чорного прапору на території регіону.

Відповідно до рішенням облради, прапор вивішують на будівлі державних установ у дати, пов’язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби. Наприклад, 1 січня – день народження Степана Бандери або 14 жовтня – день створення УПА.

Текст поста Галини Абрам'юк:

Що ж відповісти?

Напередодні Дня захисників і захисниць України надійшла скарга від заявниці з приводу того, що на фронтоні Чернівецького ліцею #5 "Оріяна" вивішено червоно-чорний прапор. Як директор, маю дати офіційну відповідь. Отож... Хіба порушила я норму закону? Хіба червоно-чорний стяг не є Прапором Національної Гідності? Хіба під цим прапором не боронять Україну від російського агресора наші воїни? Хіба не прийнято рішення місцевою владою про використання на державних установах поряд з державним і такого прапора? Отакі-то реалії сьогодення. Страшний ворог не той, що перед очима, а той, що за плечима. Одне тішить - якщо "вата" підгорає, то все, що ми робимо - добре для України!

Тримаймо стрій!