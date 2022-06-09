У червні можна отримати 4,8 мільярда доларів зовнішньої допомоги, – економіст

Щоб утримувати економіку під час війни Україні потрібні гроші. Наразі найбільше грошей ми залучаємо завдяки облігаціям, а також від кредитних організацій та наших міжнародних партнерів. Водночас у червні Україна може отримати 4,8 мільярда доларів зовнішньої допомоги.

Про це 24 каналу розповів економіст, член Ради Нацбанку України Василь Фурман. За його словами, українська влада проводить величезну роботу на зовнішніх ринках.

До теми Впали чи зросли: як змінилися зарплати українців за час війни

"За нашими прогнозами, у цьому місяці (червень 2022 року – 24 канал) можна буде отримати 4,8 мільярда доларів зовнішньої допомоги", – заявив Фурман.

Експерт вважає, що це величезний плюс для України.

Це такий собі фінансовий лендліз. Ми у червні маємо отримати цю фінансову допомогу. А від США ми вже отримали 7,5 мільярда доларів із 8,5, решта дійде незабаром,

– зазначив економіст.

Фурман підтвердив, що Світовий банк також затвердив Україні кредит у півтори мільярди доларів на виплати зарплати бюджетникам.

"Це теж величезний плюс. Сподіваюся, що ми і надалі будемо закривати дефіцит у бюджеті за рахунок міжнародної фінансової допомоги", – додав він.

Василь Фурман зазначив, що позиція Мінфіну полягає в тому, що під час війни Україна не буде піднімати ставки дохідності, адже це видатки держбюджету.

Новий транш допомоги від Світового банку

Виконавча рада Світового банку 7 червня затвердила додаткове фінансування України – 1,49 мільярда доларів. Ці гроші підуть на виплату зарплат державним та соціальним працівникам.

Цей новий транш підтримують фінансові гарантії від таких країн:

Великої Британії;

Нідерландів;

Литви;

Латвії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує до 7 мільярдів доларів підтримки кожного місяця. Ці гроші потрібні на виплати пенсій, зарплат і соцвиплат, на забезпечення критичної інфраструктури та фінансування армії.

До слова, закон про виділення 40 мільярдів доларів для України президент США Джо Байден підписав 21 травня 2022 року. Напередодні його схвалив Конгрес.



Розподіл 40 мільярдів доларів, які США виділили Україні / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, президент Володимир Зеленський 17 травня підписав указ щодо ініціативи створення національного бренду UNITED24. За перші чотири тижні роботи на підтримку України вдалось зібрати 1,5 мільярда гривень.

Відео до теми – яким буде курс гривні та доки зростатимуть ціни: відповідь Фурси