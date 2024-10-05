Ексгенсек НАТО розповів, як Альянс перетинав "червоні лінії" Путіна

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг із самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сформулював підхід НАТО – підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту. Водночас на цей момент перейдено багато "червоних ліній", які оголошував лідер Кремля Путін, а він нічого не зробив.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

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"Перетнули вже багато з них, і він нічого не зробив"

У всякому разі, я наполягав на перетині всіх тих так званих "червоних ліній", які поставив Путін. І ми їх багато перетнули, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче здійснювати ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання. Поки що ми називаємо це блефом,

– сказав Столтенберг.

Він згадав, що були дні й тижні, особливо на початку повномасштабного російського вторгнення до України, коли НАТО доводилося обговорювати питання так званих російських "червоних ліній".

"Звичайно, ви повинні зупинитися та подумати, що це, можливо, занадто небезпечно. Але тоді альтернатива припинити підтримку України через певну риторику, насправді не є варіантом", – вказав колишній генсек НАТО.

Посадовець також розповів, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він сформулював підхід НАТО – підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту.