Червоний Хрест не може гарантувати безпеку захисників "Азовсталі" у російському полоні

Червоний Хрест заявив, що не може та не гарантував безпеку українським полоненим. А при взятті захисників Маріуполя в полон виступив в ролі "нейтрального посередника".

Відповідну інформацію повідомив Міжнародний комітет Червоного Хреста. Хоч ще 5 липня Червоний Хрест переконував, що підтримує контакт із полоненими захисниками "Азовсталі".

Читайте також У розвідці розповіли обставини вбивства українських військових в Оленівці

Червоний Хрест не гарантував безпеку нашим бійцям

Ми не гарантували безпеку військовополонених, які опинилися в руках противника, оскільки це не в наших силах. Ми заздалегідь роз'яснили це сторонам,

– повідомив Червоний Хрест.

Додали, що обов'язок сторін конфлікту – забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків воєнних дій.

"Тільки сторони конфлікту можуть остаточно гарантувати безпеку й охорону військовополонених", – уточнили в Червоному Хресті.

Додали, що вони відвідали деяких військових у полоні. Проте доступу до всіх, а саме до полонених в Оленівці – немає.

Міжнародний Червоний Хрест пояснив, що їм зобов'язані надати доступ до полонених. Проте їхня здатність виконувати свій мандат залежить від готовності сторін дотримуватися своїх зобов'язань щодо міжнародного гуманітарного права.

Заяви Червоного Хреста щодо полонених

Після трагедії в Оленівці Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки та обміну бійців, що вийшли з "Азовсталі".

Коли стало відомо про масове вбивство українців в Оленівці, Червоний Хрест заявив, що попросив доступ в до місця трагедії. Проте росія не дозволила.

Реагуючи на трагедію, Червоний Хрест обіцяв допомогти з евакуацією постраждалих.

Дивіться також – Червоний Хрест не допустили до місця трагедії у колонії в Оленівці: відео