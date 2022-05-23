Червоний Хрест не оприлюднюватиме імена захисників "Азовсталі": сім'ї можуть надіслати запит

Міжнародний Комітет Червоного Хреста не буде публічно публікувати інформацію щодо українських захисників, яких евакуювали з "Азовсталі". Натомість сім'ї воїнів зможуть надіслати запит для отримання інформації.

Пріоритетом МКЧХ є перевірка умов утримання військовополонених

Про це заявила представниця Червоного Хреста Мірелла Ходейб. Вона наголосила, що інформація про кількість і персональні дані виведених з "Азовсталі" українських воїнів залишиться конфіденційною.

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Представниця організації ухилилася від запитання про те, скільки Червоний Хрест зареєстрував українських військових, виведених з "Азовсталі", включно з пораненими.

Ця інформація є конфіденційною. Нашим пріоритетом є перевірка умов утримання військовополонених та поводження з ними, запобігання зникненню та підтримка їхнього зв'язку із родинами. Але ми не публікуватимемо списки чи імена людей, яких ми відвідували, або тих, кого ми відвідаємо в майбутньому,

– заявила Ходейб.

Представниця МКЧХ зазначила, що реєстрація військовополонених організацією дає їм змогу "відчувати себе захищеними принаймні від ризику зникнути безслідно".

Водночас члени родин військових, які виведені з "Азовсталі", можуть дізнатися в МКЧХ, чи були вони зареєстровані організацією.

Сім'ї, які шукають інформацію про зниклих безвісти родичів, можуть зв'язатися з Центральним агентством розшуку МКЧХ:

електронною поштою ctabureau@icrc.org;

за телефонами +41 22 730 3600 або +380 800 300 155.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

16 травня з "Азовсталі" розпочалася евакуація поранених українських військових. Захисникам Маріуполя був відданий наказ зберегти життя.

Українських воїнів вивозять на тимчасово окуповані території, після чого мають обміняти на російських полонених.

У розвідці Міністерства оборони Великої Британії заявили, що загалом з "Азовсталі" вийшло близько 1700 українських воїнів.

У Росії пропагандисти погрожують влаштувати судову розправу над захисниками Маріуполя. Разом з тим, президент Володимир Зеленський запевнив. що бійців мають обміняти.

Президент України наголосив, що подальша ситуація повністю залежить від сторін, які взяли на себе зобов'язання щодо захисників Маріуполя. Йдеться про ООН, Червоний Хрест та Росію. Повідомляється, що вони гарантували, що усі військові будуть в безпеці.

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