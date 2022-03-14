Червоний Хрест попереджає про "найгірший сценарій" для мирних жителів Маріуполя

Міжнародний комітет Червоного Хреста закликає ухвалити термінове рішення. Воно дозволить запобігти "найгіршому сценарію" для мирних мешканців, які опинилися у пасті у місті Маріуполь.

Відповідну заяву Червоний Хрест опублікував у неділю, 13 березня. У Міжнародному комітеті наголошують, що необхідно якомога швидше врятувати кілька сотень тисяч мирних мешканців Маріуполя.

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На мешканців Маріуполя очікує "найгірший сценарій", якщо не вдасться домовитися

Найгірший сценарій очікує сотні тисяч мирних жителів, які опинилися у пастці запеклих боїв у Маріуполі, якщо сторони не досягнуть термінової конкретної гуманітарної угоди,

– йдеться у заяві.

У Червоному Хресті закликали усі сторони, які воюють у Маріуполі, домовитися про припинення вогню. Це дозволило б безпечну евакуацію мирного населення. Зазначимо, що українська сторона робить усе можливе для цього, а от російська уже котрий день зриває можливість відкриття гуманітарного коридору до Маріуполя.

Усі, хто бере участь у бойових діях, повинні узгодити умови та терміни припинення вогню, точне розташування маршруту безпечного проходу, а потім забезпечити дотримання угоди,

– додав Міжнародний комітет.

У Червоному Хресті зазначають, що сотні тисяч мешканців Маріуполя стикаються з крайньою або повною нестачею предметів першої необхідності: продуктів, води та ліків. Крім того, більшість з них ховається від обстрілів у підвалах, які не опалюються.

У нічному зверненні президент Володимир Зеленський зазначив, що гуманітарний коридор у Маріуполь перекритий. Він підкреслив, що російські війська зірвали рух вантажу й автобусів. Водночас додав, що влада не полишатиме спроб врятувати людей, які стали заручниками російських "визволителів".

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