Лубінець закликав виключити білоруський і російський Червоний Хрест із МФЧХ

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця із закликом. Мовиться про виключення з організації Білоруського і Російського Червоного Хреста.

За словами уповноваженого з прав людини, ці конкретні кроки допоможуть федерації "врятувати своє ім'я та репутацію" в очах світової спільноти.

До теми За депортацію українських дітей: Білорусь вигнали з Червоного Хреста

Лубінець закликав виключити Білоруський і Російський ЧХ з федерації

Український омбудсмен зазначив, що під час другого дня свого перебування у Женеві він зустрівся із Президенткою Міжнародної Федерації Червоного Хреста – Кейт Форбс. Першочергово Лубінець обговорив з Форбс питання призупинення членства Російського Червоного Хреста у федерації, а надалі – повністю його виключення з організації.

Адже, як відомо, РЧХ здійснив низку дій, які не відповідають принципам організації. Переконаний, що настав час для ухвалення вольового рішення: не може РЧХ залишатися у складі федерації, якщо вони підіграють цілям агресора! Це – адвокація інтересів росіян!

– зауважив Лубінець.

Омбудсмен також наголосив, що якщо не будуть вжиті відповідні заходи, то він залишає за собою право розпочати кампанію інформування донорів МФЧХ щодо відсутності дієвої реакції федерації на порушення РЧХ принципів діяльності цієї організації.

"Далі порушив питання абсолютного виключення Білоруського Червоного Хреста з федерації через причетність до депортації українських дітей. У зв'язку з цим висловив прохання, аби МФЧХ сприяла у верифікації українських дітей, які були вивезені до або через територію Білорусі", – розповів уповноважений з прав людини.

Лубінець підкреслив, що ще є можливість врятувати репутацію Червоного Хреста. Для цього, за словами омбудсмена, від організації необхідні конкретні дії, які спрямовані на перемогу справедливості, а не на провокування нових злочинів.

Зверніть увагу! Міжнародна Федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця координує діяльність національних товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця в усьому світі. МФТЧК і ЧП разом з МФЧХ підтримує заснування нових національних товариств у країнах, де офіційно не існує жодного товариства.

Варто зазначити, що білоруському товариству Червоного Хреста у грудні 2023 року призупинили членство у Міжнародній Федерації товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця за причетність до депортації українських дітей.