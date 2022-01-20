Червоний Хрест заявив про витік даних пів мільйона людей

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що хакери взламали сервери організації. Вони могли отримати доступ до конфіденційних даних 515 тисяч людей.

Гендиректор МКЧХ Роберт Мардіні каже, що серед цих людей можуть бути ті, хто розлучений із сім'ями через конфлікти, міграцію та стихійні лиха, ув'язнені, а також зниклі безвісти та їхні близькі.

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Невідомо, чи злили дані

Хакери здійснили кібератаку на підрядника МКЧХ у Швейцарії, який зберігає дані організації. Однак поки невідомо, чи інформацію оприлюднили.

У цій базі зберігаються дані не менше як 60 відділень Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця у всьому світі. Мардіні закликав зловмисників не розголошувати дані, не продавати їх і не використовувати будь-яким чином.

Масштабна кібератака на Україну: що відомо

Десятки урядових сайтів зламали вночі 14 січня. Хакери атакували сайти Міносвіти, МЗС, ДСНС, Кабміну, Дії тощо. У Держспецзв'язку повідомляли, що атака стала найбільшою за останні 4 роки.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняв, що дані українців у безпеці. Їх витоку не було.

СБУ розслідувала причетність російських спецслужб до масштабної кібератаки на сайти українських держорганів. Поліція почала кримінальне провадження.

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