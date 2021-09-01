Чеський прем'єр закликав Євросоюз розширити Шенгенську зону одразу на 4 держави

Андрій Бабіш закликав Євросоюз розширити Шенгенську зону на 4 країни. Він запропонував, щоб Шенген діяв щодо Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії.

Прем'єр Чехії запевнив, що Євросоюз немає чіткої стратегії боротьби з біженцями. Про це він розповів журналістам.

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Прем'єр Чехії виступає за розширення Шенгенської зони

Ми повинні сказати, чому Болгарії, Румунії, Хорватії та Сербії досі немає в Шенгені,

– розповів Бабіш.

Він також пригадав, що його уряд не вперше пропонує розширити зону Шенгену. Бабіш пригадав й про нелегальних біженців. Зокрема про те, що Європу треба захистити від нелегальної міграції.

Прем'єр зауважив, що Шенген у 2015 році не діяв у цьому питанні.

Єдиною країною, яка діяла, була Угорщина,

– сказав прем'єр.

Він пригадав, що саме ця країна мала жорстку міграційну політику. А зараз є нова загроза – нелегальні мігранти з Афганістану. Саме тому, на думку прем'єра Євросоюз має домовлятись з Туреччиною. Саме ця країна може затримати біжінців. Мовляв, Євросоюз за це заплатить Анкарі.

Коротко про ситуацію з біженцями

Після захоплення влади талібами, люди масово намагаються покинути Афганістан.

Єврокомісія закликала країни Євросоюз приймати біженців з Афганістану.

До речі, станом на 1 вересня Україна продовджує працювати над евакуацією людей з Афганістану. Зокрема покинути країну, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, хочуть ще орієнтовно 200 українців.

Шенген або договір "Про скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського Союзу". Шенгенська зона включає 26 країн Європи. Їхні громадяни проходять контроль тільки на в'їзді та на виїзді з зони.