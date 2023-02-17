В нацистському мундирі та зі свастикою: чеський журнал Reflex показав справжнє обличчя Путіна

Чехія продовжує надавати Україні матеріальну та моральну підтримку у війні проти Росії. Редактори чеського політичного журналу висміяли кремлівського диктатора.

На обкладинці журналу Владімір Путін красується у нацистській формі. На руці у фюрера видніється тату у формі свастики.

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Яка ідея обкладинки

Поруч із Путіним напис "Хочу поїхати на Олімпіаду". Таким чином, чеське видання спробувало висміяти недопуск російських спортсменів на Олімпійські ігри.

Сатирична обкладинка журналу / Фото Reflex

Раніше повідомлялося, що у Чехії мають намір підготувати документи для недопуску Росії до Олімпіади. Так, чеська сторона має намір знайти обґрунтування своєї позиції у Статуті ООН, Загальній декларації прав людини та Олімпійської хартії.

"Reflex" – чеський соціально-політичний тижневик. Заснований у 1990 році в Празі, наразі ним володіє швейцарська медіакорпорація Ringier.

До слова, це вже не перша провокативна обкладинка з Путіним. Раніше редактори видавали журнал із карикатурами Лаврова, Шойгу та Путіна у різних образах.

Обкладинки чеського журналу / Фото Reflex

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