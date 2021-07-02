Чехія вимагає компенсації за вибухи у Врбетіце: чеського посла викликали в МЗС Росії
Джерело:РБК
Посла Чехії в Росії викликали в російське МЗС. Вітезлава Півоньку допитуватимуть через вимоги Праги до Москви заплатити компенсації за вибухи на військових складах, які забрали життя 2 людей.
Про таке рішення російського дипвідомства повідомила його представниця Марія Захарова. У Москві кажуть, що пропозиція Праги – неприйнятна.
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Росія каже, що Чехія "заплуталась у версіях"
Вердикт наш простий: Прага заплуталася у своїх версіях, заплуталася у власних інтересах, тому що до національних інтересів це не має ніякого відношення, і просто перемкнулася на створення міфології і просування власних фантазій, які видає за якісь факти,
– сказала Захарова.
Зазначимо, що чехи вимагають від росіян більше ніж 30,5 мільйона доларів за вибухи у Врбетіце. Ці гроші планують розподілити між муніципалітетами. Решту передадуть окремим громадянам.
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Коротко про вибухи у Врбетіце:
- У 2014 році у Врбетіце стались вибухи на військових складах.
- Загинули двоє осіб. Також відбулось значне пошкодження інфраструктури.
- У Чехії заявили, що до вибухів причетні співробітники російських спецслужб.
- Через це Прага вислала низку представників російського посольства. У Москві пішли на аналогічний крок.