Чехія вимагає компенсації за вибухи у Врбетіце: чеського посла викликали в МЗС Росії

Посла Чехії в Росії викликали в російське МЗС. Вітезлава Півоньку допитуватимуть через вимоги Праги до Москви заплатити компенсації за вибухи на військових складах, які забрали життя 2 людей.

Про таке рішення російського дипвідомства повідомила його представниця Марія Захарова. У Москві кажуть, що пропозиція Праги – неприйнятна.

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Росія каже, що Чехія "заплуталась у версіях"

Вердикт наш простий: Прага заплуталася у своїх версіях, заплуталася у власних інтересах, тому що до національних інтересів це не має ніякого відношення, і просто перемкнулася на створення міфології і просування власних фантазій, які видає за якісь факти,

– сказала Захарова.

Зазначимо, що чехи вимагають від росіян більше ніж 30,5 мільйона доларів за вибухи у Врбетіце. Ці гроші планують розподілити між муніципалітетами. Решту передадуть окремим громадянам.

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Коротко про вибухи у Врбетіце: