Четверо солдатів армії США зникли безвісти в Литві біля кордону з Білоруссю

У Литві під час навчань четверо солдатів армії США зникли безвісти. Інцидент трапився поблизу кордону з Білоруссю.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство США у Вільнюсі.

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Що відомо про зникнення солдатів США у Литві

За даними посольства, солдати зникли на полігоні поблизу Пабраде на сході Литви, який розташований неподалік від кордону з Білоруссю. Їх пошуками займаються військові США разом зі збройними силами Литви, правоохоронними установами та іншими службами.

Солдати, всі з 1-ї бригади 3-ї піхотної дивізії, проводили планові тактичні навчання під час інциденту,

– йдеться в повідомленні.

Натомість у виданні Delfi, з посиланням на інші ЗМІ, заявили, що четверо американських військових, які зникли у вівторок ввечері, загинули, а їхній гусеничний транспорт знайшли в болоті.

Там також додають, що сьогодні, 25 березня, було встановлено можливе місце події. Проте офіційні джерела наразі не підтверджують ці дані.

До слова, за словами експертів, наразі існує загроза російської атаки на Литву. Це може відбутися у випадку переміщення військ Росії до Білорусі.