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Чи безпечний "лизун" для дітей: склад популярної іграшки

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Чи безпечний "лизун" для дітей
Чи безпечний "лизун" для дітей / thestar.com

Сьогодні набирає популярність нова іграшка – лизун або ж слайм. Проте не спішіть купувати своїй дитині чи робити її власноруч, адже склад іграшки може негативно вплинути на її здоров’я.

Хімічно лизун складається з молекул речовини-полімеру (наприклад, клею), що утворює нитки на кшталт спагеті, пише Lifehacker.

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Також додають тетрабонат натрію – буру, що забезпечує пружність у відповідь на удар і м'якість у відповідь на тиск пальцем.

У лизуні міститься клей ПВА, він вважається нетоксичним. З ним потрібно працювати у гумових рукавицях та захисних окулярах. Але при попаданні в очі чи всередину організму клей стає дуже небезпечним для здоров’я дитини чи підлітка.

via GIPHY

Бура або натрій тетракарбонат – це сіль борної кислоти. Його використовують для дезінфекцій шкіри та слизової оболонки ротової порожнини.

Проте цей складник здатний спричинити подразнення очей, шкіри та дихальних шляхів. Може впливати на нервову систему, нирки шлунково-кишковий тракт при потраплянні в організм або через подразнення на шкірі.

Надто довгий контакт зі шкірою може викликати дерматит.

Крохмаль, желатин і целюлоза, які містяться у лизуні, є живильним середовищем для бактерій і цвілевих грибів. Через певний час іграшка може стати осередком бактерій та спричинити інфекції шкіри.

Чи безпечний
Чи безпечний "лизун" для дітей

До слова, педіатр Олександр Сивоболов назвав основні симптоми депресії у дитини, які не варто ігнорувати.

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Теги: Здоров'я Діти Здорове життя Здоров’я очей Шлунково-кишковий тракт Інфекція
Джерело: 24 Канал
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