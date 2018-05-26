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Чи ефективні водостійкі сонцезахисні креми

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Чи ефективні водостійкі сонцезахисні креми
Чи ефективні водостійкі сонцезахисні креми / Фото з відкритих джерел

Британська організація із захисту прав споживачі Which? наголошує, що водостійкі сонцезахисні креми діють менш ефективно після того, як Ви скупаєтеся у солоній воді.

Про це повідомляє Which?.

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Організація протестувала два продукти, які називають водостійкими. Експериментально доведено, що в одного – сонцезахисний фактор зменшився на 59% після 40 хвилин перебування у морі, в іншого – на 34%.

Зазначається, що у Великобританії виробникам дозволено ставити на етикетки своїх сонцезахисних кремів слово "водостійкий", якщо ступінь їхнього захисту від сонця не падає нижче 50% після 20 хвилин перебування у соленій воді. Відомо, що виробники тестують сонцезахисні креми із застосуванням звичайної води з-під крана.

В реальності сонцезахисний фактор знижується ще більше – адже такі чинники, як відбиття світла від поверхні води, спека, піт, витирання й обтирання, знижують захисні властивості кремів від сонця,
– наголошує британська організація.

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Зокрема, організація Cancer Research UK, яка досліджує лікування раку додала, що жоден крем від сонця не дає 100% захисту.

Натомість, Асоціація косметології й парфумерії розкритикувала зібрані дослідження і запевнила споживачів у дієвості водостійких сонцезахисних кремів. "Взагалі-то, крем із фактором SPF 30 зупиняє близько 96% ультрафіолетових променів, що досягають шкіри, і навіть після надійної перевірки на водостійкість, він відфільтровував близько 93% сонячних ультрафіолетових променів", – зазначає директор асоціації доктор Кріс Флавер.

Крім того, наголошується, що людям варто не шкодувати сонцезахисний крем при нанесенні, а також утримуватися в тіні при палючому сонці й одягати футболку, капелюх і сонцезахисні окуляри.

Теги: LifeStyle Здоров'я відпочинок Краса Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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