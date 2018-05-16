05:29
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    22°C 13°C
  • субота
    20°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Чи існує безпечна доза алкоголю: пояснення від МОЗ

1457 Читать новость на русском
Безпечної дози алкоголю не існує
Безпечної дози алкоголю не існує / Unplash

Попри поширений міф, насправді безпечної дози алкоголю не існує взагалі – існує лише пряма залежність між дозами алкоголю та розвитком небезпечних хвороб.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Наприклад, чим більші дози алкоголю, тим більші ризики розвитку раку.

У квітні 2018-го у журналі The Lancet було опубліковане наукове дослідження про вплив вживання алкоголю на тривалість життя.

Читайте також: Як вживання вина впливає на зуби та ясна: висновок вчених

Так, доза від 100 до 200 грамів етилового спирту на тиждень скорочує тривалість життя 40-річної людини на 6 місяців. Якщо кількість спожитого збільшити до 200 – 350 грамів, то можна втратити вже 1 – 2 роки життя. Доза у понад 350 грамів спирту на тиждень скоротить життя 40-річної людини на 4 – 5 років.

Також американські вчені переконують, що алкоголь значно погіршує якість сексу. Все тому, що вживання спиртних напоїв – це популярна причина еректильної дисфункції у чоловіків.

Окрім того, науковці з'ясували, що алкоголь знижує відновлювальну якість сну. Вчені запевняють, що небезпечним є навіть один напій.

Теги: Здоров'я Здорове життя Алкоголь
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 16 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як легко можна купити голоси фракції
16 травня, 23:00 Як легко можна купити голоси фракції "Батьківщина"
Дмитро Гнап 392
Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
16 травня, 22:02 Головні новини 16 травня: Сенцов голодує, лист Савченко і резонансна знахідка біля Дніпра
2979
Яку
16 травня, 22:00 Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна
Дід Панас 1245
Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
16 травня, 21:33 Моторошна статистика смертності у ДТП: кожні 1,22 хвилини гине одна людина
611
Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
16 травня, 20:03 Треба розгорнути потужну воєнну пропаганду в ЗМІ, – боєць 24 ОМБр
Катерина Петренко 1419
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук