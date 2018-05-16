Чи існує безпечна доза алкоголю: пояснення від МОЗ

Попри поширений міф, насправді безпечної дози алкоголю не існує взагалі – існує лише пряма залежність між дозами алкоголю та розвитком небезпечних хвороб.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Наприклад, чим більші дози алкоголю, тим більші ризики розвитку раку.

У квітні 2018-го у журналі The Lancet було опубліковане наукове дослідження про вплив вживання алкоголю на тривалість життя.

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Так, доза від 100 до 200 грамів етилового спирту на тиждень скорочує тривалість життя 40-річної людини на 6 місяців. Якщо кількість спожитого збільшити до 200 – 350 грамів, то можна втратити вже 1 – 2 роки життя. Доза у понад 350 грамів спирту на тиждень скоротить життя 40-річної людини на 4 – 5 років.

Також американські вчені переконують, що алкоголь значно погіршує якість сексу. Все тому, що вживання спиртних напоїв – це популярна причина еректильної дисфункції у чоловіків.

Окрім того, науковці з'ясували, що алкоголь знижує відновлювальну якість сну. Вчені запевняють, що небезпечним є навіть один напій.