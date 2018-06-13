Чи корисне молоко для здоров'я: топ-3 міфи
Одним з найкорисніших напоїв для організму є молоко. Але чимало людей сьогодні вживають його все менше.
Навколо цього молочного продукту "гуляє" декілька поширених міфів, передає "Країна здоров'я".
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У молоко додають антибіотики
Це міф, адже молоко, в якому справді міститься антибіотик (якщо тварину лікували), буде мати неприємний смак та запах. Тож виробники не ризикують змішувати його з чистим молоком.
Магазинне молоко не має корисних властивостей
У домашньому молоці, крім корисних речовин можуть міститись інфекції, які можуть спровокувати небезпечні захворювання.
А пакетованим молоком з магазину ризик отруїтися знижений до нуля, адже воно проходить пастеризацію.
Кип'ячене молоко допомагає заснути
Такі властивості має не лише кип'ячене молоко. Допомагає впоратися з безсонням навіть холодне молоко. А все тому, що воно стабілізує рівень цукру в крові, заспокоюючи нервову систему, тож якість сну підвищується.
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