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Чи корисно їсти гриби: цікаві факти

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Чи корисно їсти гриби
Чи корисно їсти гриби / myfit.gr

Через дощове літо в Україні тих, хто полюбляє їсти гриби, тішить гарний урожай. Але яку користь і шкоду ці дарунки лісу мають для організму людини?

Чим корисні гриби? Усі види їстівних грибів містять білок та клітковину, вітаміни групи В і антиоксидант селен, передає Zhyvyaktyvno.

Селен допомагає підтримувати імунну систему. А печериці містять ще й вітамін D, адже під час вирощування їх піддають впливу ламп з ультрафіолетовим світлом.

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Окрім того, гриби ще називають рослинним "м'ясом" – вони містять багато білків (близько 25-30%, але лише 15-17% з них засвоюється). Через важку засвоюваність білкових речовин гриби слід різати на маленькі шматочки і добре пережовувати. Не варто вживати грибів людям зі "слабким" шлунком.

Чим корисні гриби

Усі види їстівних грибів містять білок та клітковину

Також гриби мають цінні амінокислоти (лізин, лейцин, триптофан) та незамінні жири (ліпіди) стерини, фосфатиди, ефірні олії і поліненасичені жирні кислоти, які не можуть синтезуватися в організмі людини. Ці речовини забезпечують нормальний ріст тканин, метаболізм та перешкоджають відкладенню "поганого" холестерину. 

Вуглеводи у складі грибів нормалізують шлункову мікрофлору та виводять токсини. А ще у грибах є лимонна, винна, щавлева, фумарова, пантотенова і аскорбінова кислоти та багато ферментів, які допомагають розщеплювати жири. 

Отруйні та їстівні гриби

Отруйні та їстівні гриби

Який влив гриби мають на організм? Зі слів науковців, регулярне вживання грибів робить людей здоровішими, спокійнішими і щасливішими.

Гриби мають імунозміцнюючу, антиоксидантну, серцево-судинну, противірусну, антибактеріальну, антипаразитну та протидіабетну дію.

Калій регулює роботу серця та судин, фосфор покращує метаболізм, а залізо відповідає за рівень гемоглобіну. А деякі сорти грибів використовують у профілактиці раку та хворобі Альцгеймера – вони захищають клітини від пошкодження ДНК.

Фітонукові речовини допомагають запобігти прилипанню клітин до стінок кровоносних судин та утворенню так званих холестеринових бляшок.

Споживання грибів позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи

Споживання грибів позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи

Фото: Unsplash.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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