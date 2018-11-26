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      Чи має можливість Україна відбити атаку з моря, – пояснення командувача ВМС України

      515 Читать новость на русском
      Чи має можливість Україна відбити атаку з моря, – пояснення командувача ВМС України

      У випадку нападу російської армії з моря, українські військові можуть відбити її. У цьому переконує командувач Військово-морськими силами Збронийх сил України Ігор Воронченко.

      При цьому Ігор Воронченко нагадав про те, що Україна зіштовхнулася з втратою основного корабельного складу, сил і засобів ВМС після анексії Криму.

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      "Що стосується сил, безумовно, вони є. Як я говорив, у нас немає такого потенціалу і корабельного складу, тому що, як ви знаєте, основний корабельний склад залишився в анексованому Криму. Але є потужні берегові війська, потужна морська піхота, яка в стані відбивати напади з морського напрямку при проведенні морської десантної операції", – заявив Воронченко.

      Окрім того, командував ВМС переконує, що є відповідні засоби щодо захисту нашого узбережжя.

      хроніка Атаки на українські кораблі в Азовському морі
       

       

      Теги: Новини України Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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