Чи можна давати малюкам чай

Немовлятам, які вже привчені до штучного вигодовування, можна давати чаї з третього-четвертого місяця.

Медики зазначають, що чаї доволі корисні для дітей, передає Nashamama.

Тож батькам варто звернути увагу, і крім води та соків давати малюку чаї з лікарських трав, зокрема, з ромашки. А от чаї з інших трав, таких як меліса, м'ята, звіробій, фенхель та інші – можна давати дитині лише за рекомендацією лікаря.

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Адже чаї з таких трав мають профілактичну та лікувальну дію. Зазвичай, таке пиття дають малюку під час першого року життя при лікуванні низки захворювань.

Наприклад, чаї з фенхелем, ромашкою та італійським кропом сприятливо впливають на роботу шлунково-кишкового тракту. Також є чаї від кашлю, заспокійливі та інші.

Немовлятам можна давати чаї з 3-4 місяця